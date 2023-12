ऐप पर पढ़ें

Arrangements to protect from cold in hospitals of UP: उत्‍तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में भर्ती मरीजों के साथ ही उनके तीमारदारों को भी ठंड से बचाने के उपाय किए जाएंगे। इसके लिए सभी अस्पतालों में अलाव जलवाने के साथ ही पर्याप्त कंबलों की भी व्यवस्था की जाएगी। ठंड के दिनों में स्वास्थ्य विभाग का सर्वाधिक फोकस दिल और सांस के रोगियों के अलावा बुजुर्गों, नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों पर रहेगा। योगी सरकार ने सभी चिकित्सा संस्थानों को इस मामले में विशेष एहतियात बरतने को कहा है।

शीतलहर की स्थिति में मेडिकल इमरजेंसी के हालात से बचने के लिए शासन ने प्रदेश के सभी डीएम, सीएमओ और सीएमएस को निर्देश जारी किए हैं। सभी चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों के लिए वार्डों में रूम हीटर, वार्मर व कंबलों की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। ठंडी हवा का प्रवेश रोकने के लिए टूटे दरवाजे-खिड़कियां तत्काल ठीक कराए जाएं। इसके साथ ही तीमारदारों के विश्राम गृह, रैनबसेरों आदि में भी रूम हीटर, वार्मर, अलाव की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही रैन बसेरों व विश्राम स्थलों में सभी लोगों के लिए कंबलों का प्रबंध किया जाएगा।

तीन बार करें अस्पताल परिसर का दौरा

सभी अस्पतालों के प्रभारियों को एक टीम गठित करनी होगी। रोस्टर बनाकर रात में 8 बजे, 11 बजे और प्रात: 6 बजे खुद प्रभारी और टीम के सदस्य पूरे चिकित्सालय परिसर का दौरा करें। देखेंगे कि सर्दी के प्रभाव के कारण अस्पताल परिसर में किसी मरीज या तीमारदार को कोई दिक्कत न हो। इसके अलावा रोगियों व तीमारदारों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के सचिव रंजन कुमार द्वारा जारी इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है।

इलाज के लिए रखें पर्याप्त इंतजाम

अधिक ठंड पड़ने की स्थिति में अस्पतालों में आने वाले मरीजों खासतौर से नवजात शिशुओं की संख्या बढ़ सकती है। ऐसे में सभी अस्पतालों में पीडियाट्रिक वार्ड, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, एनआईसीयू, एसएनसीयू आदि में तामपान नियंत्रित रखने को सभी मशीनरी ठीक रखी जाएं। बाल रोगियों के हिसाब से उचित ऑक्सीजन मास्क, औषधियों, नेबुलाइजर सहित अन्य तमाम उपकरण दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं।