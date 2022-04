आराम से आया चोर, SP आवास के पास खड़ी कार का शीशा तोड़ा, फिर म्यूजिक सिस्टम ले उड़ा, CCTV में कैद ही पूरी वारदात

यूपी के हरदोई जिले में एक चोर को पुलिस का भी खौफ नजर नहीं आया है। एसपी आवास के पास खड़ी एक कार का शीशा तोड़ कर उसके अंदर रखा म्यूजिक सिस्टम चोरी कर ले गया। चोरी की यह वारदात CCTV में कैद हुई है।

