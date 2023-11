ऐप पर पढ़ें

Sub registrar trapped in nexus with land mafia: भूमाफिया कमलेश यादव से मिलीभगत में चौरीचौरा के पूर्व सब रजिस्टार रमेशचंद्र का नाम भी मुकदमे में शामिल कर लिया गया है। जितने केस में सब रजिस्ट्रार चंद्रशेखर शाही को आरोपित बनाया गया है, उन सभी में रमेशचंद्र का भी नाम शामिल किया गया है। आरोप है कि जब कमलेश ने जालसाजी वाली रजिस्ट्री कराई थी तब चंद्रशेखर चौरीचौरा रजिस्ट्री आफिस का बाबू था तो वहीं रमेशचंद्र सब रजिस्टार थे। इस बीच पुलिस ने कमलेश और उसके साथी दीनाथ की 105 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्‍त कर ली है।

फिलहाल इस मामले में चंद्रशेखर शाही को गिरफ्तार कर पुलिस ने पहले ही जेल भेज दिया है। वहीं रमेशचंद्र की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कभी भी अम्बेडकरनगर में दबिश दे सकती है। इस समय रमेशचंद्र की तैनाती अंबेडकरनगर में है। उधर, केस की जानकारी के बाद खुद को बचाने के लिए रमेशचंद अग्रिम जमानत लेने की जुगत में लग गए हैं। बहरामपुर निवासी भूमाफिया कमलेश यादव ने काफी संख्या में लोगों से जमीन के नाम पर जालसाजी की है। वर्तमान में वह गोरखपुर जेल में बंद है।

10 संपत्तियों को किया जब्‍त

पुलिस और प्रशासन की टीम ने बुधवार को भू माफिया कमलेश यादव और उसके साथी दीनानाथ की 105 करोड़ की 10 सम्पत्तियों को जब्त कर लिया। जो संपत्तियां जब्त की गई हैं उनमें जमीन, मकान, आईटीआई कालेज, हॉस्टल, मैरेज हाउस, गेस्ट हाउस और जमीन शामिल हैं। हॉस्टल में रहनेवालों को खाली करने के लिए तीन नवम्बर तक का समय दिया है।

11 साल में बनाई अरबों की संपत्ति

2012 तक फौज में नौकरी करने वाले एम्स थाना क्षेत्र के बहरामपुर अहिरवाती टोला निवासी कमलेश यादव और कुसम्ही बाजार में जूता-चप्पल की दुकान चलाने वाले कुसम्ही बाजार निवासी दीनानाथ प्रजापति पुत्र मोहन ने जालसाजी कर जमीन के धंधे से 11 साल में अरबों की संपत्ति बनाई है। पुलिस की रिपोर्ट और जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर प्रशासन ने दोनों की संपत्ति जब्त की है।

आरोप है कि दोनों सीलिंग की जमीन को अवैध तरीके से लोगों को बेच रहे थे। तीन साल से इनकी करतूत सामने आने लगी थी लेकिन इस साल जब यह पता चला कि उन्होंने बड़े पैमाने पर यह धंधा किया है उसके बाद तो इनके खिलाफ शिकायतों का अंबार लग गया और 37 के करीब मुकदमे अकेले कमलेश के खिलाफ दर्ज किये गये हैं, जबकि दीनानाथ के खिलाफ भी नौ केस दर्ज हैं।

पिछले दिनों एम्स पुलिस ने कमलेश पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। उसी के तहत मंगलवार को जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति पर कमलेश और दीनानाथ तथा उनकी पत्नियों के नाम की 10 सम्पत्ति को प्रशासन ने जब्त किया है। हालांकि अभी उनके खिलाफ जब्ती की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

क्‍या बोली पुलिस

एसपी सिटी कृष्‍ण कुमार बिश्‍नोई ने बताया कि भू माफिया कमलेश यादव उसके साथी दीनानाथ की सम्पत्ति जब्त की गई है। ये गिरोह के रूप में काम करते थे और लोगों से जमीन के नाम पर जालसाजी करते थे। इस धंधे से उन्होंने अरबों की सम्पत्ति बनाई है। दोनों की अभी 10 सम्पत्तियां जिनकी अनुमानित कीमत 105 करोड़ है वह जब्त की गई है। आगे भी जब्ती की कार्रवाई जारी रहेगी।

पुलिस और प्रशासन की टीम ने दोनों की ये सम्पत्तियां जब्त कीं

क्रम संपत्ति मालिक कीमत

(01). आईटीआई कालेज मीना देवी पत्नी कमलेश यादव 22 करोड़

(02). आरएनआईटीआई कालेज व हॉस्टल मीना देवी पत्नी कमलेश यादव 27 करोड़

(03). आशीर्वाद गेस्ट हाउस अर्चना सागर पत्नी दीनानाथ प्रजापति 10 करोड़

(04). आशीर्वाद मैरेज हाल व हास्टल अर्चना सागर पत्नी दीनानाथ प्रजापति 20 करोड़

(05). बुढ़िया माता मन्दिर के बगल अर्धनिर्मित मकान दीनानाथ प्रजापति 03 करोड़

(06).आशीर्वाद मैरेज लान के पीछे गोदाम अर्चना सागर पत्नी दीनानाथ प्रजापति 03 करोड़

(07).जमीन कुल 02 बिगहा मौजा गहिरा कमलेश यादव 04 करोड़

(08).जमीन कुल 01 बिगहा मौजा अमहिया रामकेवल यादव 02 करोड़

(09). जमीन 04 बिगहा (बहरामपुर रूद्रापुर. कुसम्ही, नरायनपुर) कमलेश यादव 08 करोड़

(10).जमीन 03 बिगहा (बहरामपुर, रूद्रापुर, कुसम्ही) दीनानाथ प्रजापति 06 करोड़