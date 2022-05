Eid 2022: रविवार को नहीं दिखा चांद; ईद-उल-फितर 3 मई को, लगातार तीसरे साल 30 रोजे

सऊदी अरब में ईद-उल-फितर का त्योहार 2 मई को होगा। दारुल उलूम देवबंद के कार्यवाहक मोहतमिम मौलाना अब्दुल खालिक मद्रासी ने रुयते हिलाल कमेटी की बैठक के बाद बरोज मंगलवार ईद होने का ऐलान किया।

इस खबर को सुनें