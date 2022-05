बरेली: मिली नहीं तो पूर्व प्रधान ने मुर्गी को पटक-पटक कर मार डाला, दुकान में की तोड़फोड़

यूपी के बरेली में एक पूर्व प्रधान का हैरतंगेज गुस्‍सा देखने को मिला। पूर्व प्रधान को दुकानदार ने मुर्गी देने से इनकार कर दिया तो उसने मुर्गी को पटक-पटककर मार डाला। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

