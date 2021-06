तमाम अटकलों के बीच CM योगी ने की गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात, PM मोदी से भी मिलेंगे

यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में बदलाव की चर्चाओं के बीच गुरुवार की शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक दिल्ली पहुंचे और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शाम करीब साढ़े चार बजे सीएम योगी का काफिला अमित शाह के आवास पर पहुंचा। योगी के पहुंचने के करीब एक घंटे बाद अपना दल (एस) की अध्यक्ष सांसद अनुप्रिया पटेल भी शाह के आवास पहुंची।

मुलाकात से पहले कहा जा रहा था कि सीएम योगी कोरोना से निबटने के उपायों पर शाह को रिपोर्ट देंगे। लेकिन सियासी हलके में चर्चाएं कुछ और ही हैं। कुछ महीनों बाद ही यूपी में होने वाले चुनाव से पहले लगातार मुलाकातों और बैठकों का दौर चल रहा है। इन बैठकों को लेकर सबसे बड़ी चर्चा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो रही है।

गुजराज कैडर के आईएएस और पीएम मोदी के बेहद करीबी एके शर्मा के यूपी में एमएलसी बनने के बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा गर्म है। अनुप्रिया पटेल के भी पहुंचने से कयास लगाया जा रहा है कि यूपी में होने वाले पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर भी चर्चा हो रही है। अनुप्रिया पटेल की पार्टी एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बाद भी अकेले ही जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की तैयारी में लगी थी।

बुधवार की शाम प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह और महामंत्री संगठन सुनील बंसल के साथ भी सीएम योगी की बैठक हुई। इसके बाद अचानक गुरुवार की दोपहर एक बजे सीएम योगी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। योगी का विशेष करीब तीन बजे हिंडन एयरपोर्ट पर पहुंचा। वहां से साढ़े तीन बजे उनका काफिला दिल्ली के यूपी सदन पहुंचा। यूपी सदन से सीएम योगी का काफिला ठीक चार बजे अमित शाह के आवास के लिए रवाना हुआ।

Delhi | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath arrives at the residence of Union Home Minister Amit Shah



He is likely to meet Prime Minister Narendra Modi tomorrow pic.twitter.com/m8Fn03Fqqt