Domestic flights will start from Fursatganj Airport of Amethi: नए साल में अमेठी के फुरसतगंज एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (इग्रुआ) में हवाई अड्डे को विकसित करने का कार्य तेजी से चल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा कराए जा रहे सभी कार्य शीघ्र पूरे हो जाने की संभावना है। विभाग द्वारा राज्य सरकार को एयरपोर्ट तक पहुंच मार्ग व सुरक्षा आदि के लिए व्यवस्था कराने को पत्र लिखा गया है।

सांसद बनने के बाद स्मृति ईरानी ने 26 जुलाई 2019 को तत्कालीन नागरिक एवं उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी को पत्र लिखकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी से यात्री सेवाएं शुरू कराए जाने का अनुरोध किया था। इसको संज्ञान लेते हुए विमानन मंत्रालय ने जरूरी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 12 करोड़ 30 लाख 73 हजार रुपये का बजट जारी कर दिया था।

निर्माण कार्यों के लिए रायबरेली की एक संस्था को कार्यदाई संस्था नामित किया गया था। संस्था द्वारा इग्रुआ के भीतर हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है। घरेलू टर्मिनल बिल्डिंग का काम लगभग 70 प्रतिशत तक पूरा हो गया है। जहां जहाज खड़े होते हैं, यानी एप्रन का काम भी 70 प्रतिशत तक पूरा हो गया है। भीतर का काम होने के बाद एयरपोर्ट तक पहुंच मार्ग, सुंदरीकरण और सुरक्षा संबंधी कार्य की जिम्मेदारी राज्य सरकार को उठानी होगी।