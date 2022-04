देवरिया: एंबुलेंस ने बाइक को मारी टक्‍कर, पिता के साथ जा रहे बच्‍चे की मौत; अस्‍पताल में हंगामा

उत्‍तर प्रदेश के देवरिया में सोमवार की सुबह बाइक पर जा रहे पिता-पुत्र एक एंबुलेंस की चपेट में आ गए। इस दुर्घटना में बच्‍चे की मौत के बाद परिवारवालों ने अस्‍पताल में जमकर हंगामा मचाया।

हिन्‍दुस्‍तान,देवरिया Ajay Singh Mon, 11 Apr 2022 02:02 PM

