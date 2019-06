यूपी कांग्रेस कमेटी की जिला इकाइयां भंग, इन्हें मिली संगठन में बदलाव की जिम्मेदारी

कर्नाटक के बाद अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने सभी जिला समितियों को भंग कर दिया है। कांग्रेस विधायक अजय कुमार लल्लू को पूर्वी उत्तर प्रदेश के संगठन के फेरबदल का प्रभारी नियुक्त किया गया है। पश्चिमी यूपी के प्रभारी का ऐलान अभी नहीं किया गया है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि हाल में होने वाले विधानभा उपचुनाव के लिए प्रत्येक सीट पर दो सदस्यीय समिति का गठन किया गया । गौरतलब है की उत्तर प्रदेश से पहले कांग्रेस ने कर्नाटक में सभी इकाईयों को भंग किया था।

Press release regarding Dissolution of all District Committees of U.P. effective immediately.

