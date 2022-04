अखिलेश यादव ने समझाया 'महंगाई का गणित', कहा- 275 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा पेट्रोल

सरकार लगातार कह रही है कि कीमतों में बढ़त के तार यूक्रेन युद्ध से जुड़े हुए हैं। रूस-यूक्रेन के बीच संघर्ष को करीब 5 हफ्ते हो गए हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रही थी।

लाइव हिंदुस्तान,लखनऊ Nisarg Dixit Sat, 02 Apr 2022 02:48 PM

