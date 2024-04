ऐप पर पढ़ें

Akhilesh Yadav: लोकसभा चुनाव 2024 में कामयाबी के लिए हर राजनीतिक दल ने ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। इस बीच देश में विपक्ष के नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर तरह-तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सत्‍तारुढ़ बीजेपी नहीं चाहती कि उसके खिलाफ प्रभावी आवाज उठा सकने वाले नेता प्रचार कर पाएं। उधर, बीजेपी का कहना है कि भ्रष्‍टाचार में लिप्‍त रहे नेता खुद को बचाने के लिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को सोशल मीडिया प्‍लेटफार्म 'एक्‍स' पर एक पोस्‍ट के जरिए ईडी, सीबीआई और आईटी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए ECI (चुनाव आयोग) को उम्‍मीद की किरण बताया।

अखिलेश ने एक्‍स पर अपनी पोस्‍ट में लिखा- E = ED, C = CBI, I = IT, जिस तरह ED, CBI और IT विभाग के आगे के पहले अक्षरों को मिलाकर ECI बनता है वो दरअसल इस बात का सकारात्मक इशारा है कि ‘Election Commission of India’ ही उम्मीद की वो किरण है, जो भाजपा सरकार द्वारा ED, CBI और IT डिपार्टमेंट के दुरुपयोग पर आगे से लगाम लगा सकता है।

अखिलेश ने लिखा कि आज से हम 2024 के शुरुआती चुनावी महीने में प्रवेश कर रहे हैं। आशा है ‘चुनाव आयोग’ अपनी सांविधानिक ज़िम्मेदारी निभाते हुए बेलगाम-बेईमान सरकारी तंत्र को सक्रिय नहीं होने देगा और हमेशा की तरह लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए ढाल बनेगा। जब लोकतंत्र बचेगा तभी चुनाव आयोग की गरिमा और प्रतिष्ठा भी बची-बनी रहेगी।

उन्‍होंने आगे लिखा, ' चुनाव आयोग को निर्भय होकर निष्पक्ष चुनाव कराने व सभी दलों को बिना किसी पक्षपात व भेदभाव के, चुनाव लड़ने के बराबर मौके देने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं! निष्पक्ष चुनाव, चुनाव आयोग की जीत होगी।'