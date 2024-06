ऐप पर पढ़ें

Akhilesh Yadav over the attack on Vaishno Devi pilgrims' bus: वैष्‍णो देवी मंदिर के लिए जा रही यूपी के तीर्थयात्रियों से भरी बस पर आतंकी हमले को लेकर समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा है। अखिलेश ने इस घटना के लिए सुरक्षा प्रबंधन की लापरवाही को जिम्‍मेदार ठहरा दिया है। इसके साथ ही उन्‍होंने घटना में मारे गए लोगों के शवों को उनके परिवारीजनों तक पहुंचाने, उचित मुआवजा देने और घायलों के अच्‍छे इलाज की व्‍यवस्‍था सुनिश्चित करने की भी मांग की।

सोशल मीडिया प्‍लेटफार्म 'एक्‍स' पर इस घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया में अखिलेश यादव ने लिखा, ' देश में राजनीतिक रूप से अति संवेदनशील दिन, सुरक्षा-प्रबंधन की लापरवाही की वजह से हुए आतंकी हमले में 10 लोगों के मारे जाने की ख़बर दुखद भी है और घोर निंदनीय भी। मृतकों में अधिकांश उप्र के हैं और बस के खाई में गिरने की वजह से कई लोग घायल भी हैं। मृतकों के शवों को उनके परिजनों तक पहुंचाने और घायलों को अच्छे-से-अच्छा उपचार देने के लिए सरकार जागे और सभी हताहतों को यथोचित मुआवज़ा दे।'

क्‍या हुआ है

बता दें कि जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में रविवार शाम आतंकवादियों ने उत्तर प्रदेश के तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस पर गोलीबारी की, जिससे बस खाई में जा गिरी। इस घटना में कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई और 33 अन्य घायल हुए हैं। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

बस शिव खोड़ी मंदिर से कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर जा रही थी और इसी दौरान पोनी इलाके के तेरयाथ गांव के पास शाम करीब छह बजकर 15 मिनट पर हमला हुआ। 53 सीटों वाली बस गोलीबारी के बाद गहरी खाई में गिर गई। रियासी की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहिता शर्मा ने संवाददाताओं को बताया कि प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, आतंकवादियों ने घात लगाकर शिव खोड़ी से कटरा के लिए रवाना हुई बस पर गोलीबारी की। चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और बस खाई में गिर गई। शर्मा ने बताया कि बचाव अभियान पूरा हो गया है और अब तक नौ लोगों की मौत हो गई है।