बिजली संकट पर अखिलेश ने यूपी सरकार को घेरा, बोले-स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा बिजली कटौती का असर

लखनऊ में इफ्तार पार्टी में शामिल होने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा को घेरा। उन्होंने बिजली कटौती को लेकर कहा, BJP की दिल्ली और यूपी दोनों सरकारें मिलकर यूपी के लिए बिजली का कोटा नहीं ला सकी।

