अखिलेश जी और भी हैं मानसिक रोगियों की सूची तो योगी जी तक पहुंचाए, समय से होगा इलाज; सपा प्रमुख के बयान पर बोले स्वतंत्रदेव सिंह

बुधवार को कन्नौज पहुंचकर गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा को मानसिक रोगी बताने वाले अखिलेश यादव चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। सपा प्रमुख के इस बयान पर केशव और अब स्वतंत्रदेव ने पलटवार किया है।

लाइव हिन्दुस्तान,लखनऊ Dinesh Rathour Thu, 07 Apr 2022 04:42 PM

