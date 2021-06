आगरा के पारस हॉस्पिटल का वीडियो वायरल होने के बाद जानें अस्पताल के मालिक ने क्या कहा

पांच मिनट की मॉकड्रिल करके 22 मरीज ‘छांटने’ वाले पारस हॉस्पिटल पर मंगलवार को जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई। महामारी ऐक्ट में हॉस्पिटल सील करने के साथ ही भर्ती मरीजों को अन्यत्र शिफ्ट कर दिया गया। प्रारंभिक जांच में हॉस्पिटल के संचालक डॉ.अरिंजय जैन को ऑक्सीजन पर भ्रम फैलाने का दोषी पाया गया है। वहीं, अस्पताल के मालिक डॉ. अरिंजय जैन कहा कि हॉस्पिटल में कोई मॉक ड्रिल नहीं हुई और 22 मौतों की खबर एकदम गलत है।

डॉ. अरिंजय जैन ने मंगलवार को बताया कि मैंने वायरल हो रहे इस वीडियो को देखा। वीडियो में बताया गया विषय अप्रैल का है जब दूसरी लहर चरम पर थी। गलती से या मासूमियत से मैंने वीडियो में 'मॉक ड्रिल' शब्द का जिक्र किया था लेकिन अस्पताल में ऐसा कोई मॉक ड्रिल नहीं हुआ था। उन्होंने बताया कि मॉकड्रिल का मतलब था कि किस मरीज को कितनी न्यूनतम आक्सीजन की जरूरत थी। उसकी गणना कर असेस्मेंट किया गया था। जिससे किसी भी मरीज की आक्सीजन की किल्लत से मौत न हो। 22 मौतों की खबर पूरी तरह बेसलेस है।

अस्पताल के मालिक ने कहा कि मैं किसी भी जांच में सहयोग करने को तैयार हूं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने आज अस्पताल का दौरा किया और मैंने उन्हें वह सारी जानकारी दी जिसकी उन्हें जरूरत थी। लेकिन दुर्भाग्य से, मेरा अस्पताल सील कर दिया गया है। वहीं, अस्पताल की जांच के बाद डीएम प्रभु एन सिंह ने बताया कि संचालक डॉ.अरिंजय जैन ने भ्रम फैलाया, जिसके कारण अफरा-तफरी की स्थिति निर्मित हुई। मरीजों-तीमारदारों को परेशानी झेलनी पड़ी। इस कृत्य को महामारी ऐक्ट का उल्लंघन पाया गया, लिहाजा पारस हॉस्पिटल को सील करने के साथ केस दर्ज करने का निर्णय लिया गया।

I video featuring me is going viral. The subject mentioned in the video is of April when second wave was on peak. By mistake or innocence, I mentioned the word 'mock drill' in the video but there was no mock drill as such: Dr Arinjay Jain, owner of Agra's Paras Hospital (1/4) pic.twitter.com/E4eEE53OU5