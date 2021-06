मरीजों से मॉक ड्रिल करने वाले आगरा के पारस अस्पताल का लाइसेंस सस्पेंड

आगरा के पारस हॉस्पिटल का एक वायरल वीडियो में ऑक्सीजन संकट में मॉक ड्रिल से पांच मिनट में 22 मरीजों की छंटनी की बात सामने आने के बाद शहर में हड़कंप मच गया। वीडियो वायरल होते ही मामला शासन-प्रशासन तक पहुंच गया। प्रशासन ने पारस अस्पताल पर कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील करने के बाद बुधवार को उसका लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही अस्पताल के संचालक पर महामारी एक्ट के तहत केस भी दज्र किया गया है। एसीएमओ ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद मंगलवार को पारस अस्पताल पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। हालांकि इससे पहले मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। अस्पताल की सभी सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। अस्पताल को सील करने के बाद उसका लाइसेंस सस्पेंड कर अस्पताल संचालक को नोटिस भी जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Agra's #ParasHospital sealed by the administration



"The hospital's licence has been suspended and all its services stopped. A committee has been constituted to conduct an investigation,"says Additional CMO pic.twitter.com/00JbvLiwlG