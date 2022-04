आगरा: मुस्लिम लड़के संग लापता हुई लड़की के लौटने पर भी बवाल, भीड़ ने आरोपियों के घर लगाई आग

आगरा में एक मुस्लिम लड़के के साथ लापता हुई लड़की के लौटने के बाद भी बवाल मचा हुआ है। शुक्रवार को इस मामले में पंचायत के बाद आक्रोशित भीड़ ने मुख्‍य आरोपी सहित तीन लोगों के घरों में आग लगा दी।

हिन्‍दुस्‍तान,आगरा Ajay Singh Fri, 15 Apr 2022 12:26 PM

इस खबर को सुनें