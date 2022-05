आगराः पानी भरने चंबल नदी पर गए किशोर को खींच ले गया मगरमच्छ, मौत

आगरा में चंबल नदी के किनारे दर्दनाक हादसा हुआ है। नदी पर पानी भरने गए 12 साल के किशोर को मगरमच्छ खींच ले गया। मौके पर ही किशोर की मौत हो गई। घटना के बाद से यहां सतर्कता बढ़ा दी गई है।

