आगरा: चामुंडा देवी मंदिर न हटने देने पर हिंदूवादी संगठन अड़े, महंत ने दी चेतावनी-बुलडोजर आया तो 500 लोग लेट जाएंगे उसके सामने

आगरा में राजा की मंडी रेलवे स्‍टेशन क्षेत्र से चामुंडा देवी मंदिर हटाने को लेकर नोटिस पर विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। अब महंत ने चेतावनी दी है कि बुलडोजर आया तो 500 लोग उसके सामने लेट जाएंगे।

