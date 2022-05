वाराणसी के बाद गोरखपुर के दो डाकघरों में लाखों का गबन, खाताधारकों का पैसा कर्मचारियों ने निकाला

वाराणसी के बाद गोरखपुर के दो डाकघरों में लाखों के गबन का मामला सामने आया है। खाताधारकों का पैसा डाकघर के कर्मचारियों ने ही निकाल लिया है। दोनों डाकघरों के 3 कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है।

