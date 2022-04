पति से झगड़े के बाद पत्नी ने मायके वालों को किया फोन, ससुराल पहुंचे बेटी के घर वालों ने की तोड़फोड़, मारपीट में ससुर की मौत

अलीगढ़ में रोजा इफ्तार के बाद खाने को लेकर पति-पत्नी में विवाद हो गया। महिला ने फोन करके अपने मायके वालों को बुला लिया। मायके वाले बेटी की ससुराल पहुंचे और मारपीट शुरू कर दी। जिससे ससुर की मौत हो गई।

इस खबर को सुनें