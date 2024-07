नए कानूनों के बाद हाईटेक गाड़ियों से चलेगी यूपी पुलिस, जानिए क्या है खासियत

नए कानून लागू होने के बाद डिजिटल साक्ष्य के लिए वीडियो का महत्व बढ़ गया है। अब यूपी पुलिस भी इसके अनरूप हाईटेक हो रही है। यूपी 112 को नई गाड़ियां दी जा रही हैं। जिसकी छत पर हाई डेफिनेशन कैमरा लगा है।

Pawan Kumar Sharma Wed, 17 Jul 2024 02:26 PM अभिनय सिंह,बरेली