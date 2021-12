हिंदी न्यूज़ उत्तर प्रदेश यूपी में कई महीनों बाद एक दिन में मिले 80 नए केस, 24 घंटे में दोगुने हुए कोविड-19 मरीज, 392 पर पहुंचे एक्टिव मामले

यूपी में कई महीनों बाद एक दिन में मिले 80 नए केस, 24 घंटे में दोगुने हुए कोविड-19 मरीज, 392 पर पहुंचे एक्टिव मामले

विशेष संवाददाता,लखनऊ Sneha Baluni Wed, 29 Dec 2021 05:44 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.