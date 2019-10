कमलेश तिवारी की पत्नी ने संभाली पति की जिम्मेदारी, अपने हाथों में लीं हिन्दू समाज पार्टी की कमान

कमलेश तिवारी की पत्नी किरण तिवारी को हिंदू समाज पार्टी का अघ्यक्ष नियुक्त किया गया है। पार्टी की ओर से शनिवार को यहां जारी बयान में इसकी जानकारी दी गई है। हिंदू समाज पार्टी के अघ्यक्ष कमलेश तिवारी की पिछले 18 अक्तूबर को राजधानी लखनऊ में उनके निवास पर हत्या कर दी गई थी । साल 2015 में हजरत मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी उनकी हत्या का कारण बनी।

गुजरात के सूरत से आये दो लोगों ने उनकी हत्या की। दोनों की गिरफ्तारी पिछले 22 अक्तूबर को हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले बुघवार को कमलेश तिवारी की पत्नी को 15 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी थी तथा कमलेश की हत्या का केस फास्ट ट्रैक अदालत में चलाने का आदेश दिया है ताकि हत्यारों को जल्द सजा मिल सके।

Kiran Tiwari, wife of former Hindu Samaj Party president Kamlesh Tiwari, declared the new party president. https://t.co/JHuzpCaq6k pic.twitter.com/OSEqNELLDK