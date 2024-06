नई नवेली बहू के कमरे से आवाजें सुन आधी रात को टूटी नींद, बेटा बाहर था; झरोखे से नजारा देख दंग रह गई सास  

ऐप पर पढ़ें

New bride found with her lover in room: गोरखपुर के गगहा क्षेत्र के एक गांव में प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी को विवाहिता के ससुराल वालों ने आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। ससुराल और मायके वालों के बीच पंचायत में दोनों शादी की जिद पर अड़े रहे। लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। चंडीगढ़ कमाने गए विवाहिता के पति के आने का पुलिस इंतजार कर रही है। आरोपी प्रेमी रिश्ते में युवती का चचेरा भाई है।

गगहा इलाके के एक गांव के टोला निवासी युवक की शादी 24 अप्रैल 2024 को झंगहा क्षेत्र की एक युवती से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद युवक चंडीगढ़ कमाने चला गया। युवक की पत्नी का चचेरा भाई अक्सर बहन के घर आता था। गुरुवार की रात युवक की मां बिस्तर से उठी तो बहू के कमरे में किसी व्यक्ति के होने की आहट सुनी। उसने बहू से दरवाजा खोलने को कहा। जब बहू ने दरवाजा नहीं खोला तो कमरे के झरोखे से अंदर देखी तो बहू के बिस्तर पर मोजा और बिस्तर के नीचे जूता दिखा।

इसके बाद सास ने कमरे के बाहर से कुंडी लगा दी और घटना की जानकारी अन्य सदस्यों को दी। जब घर के लोग दरवाजा खोलकर कमरे की तलाशी ली तो एक युवक घर के अंदर रखे बड़े बाक्स में मिला। पकड़ा गया युवक बहू के सगे चाचा का लड़का था। घरवालों ने युवक की पिटाई शुरू कर दी। पकड़े गए युवक ने बताया कि दोनों के बीच काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चलता है। परिवारीजनों ने घटना की जानकारी पुलिस और मायके वालों को दे दी। पुलिस ने दोनों से बात की तो दोनों शादी करने पर अड़ गये। गगहा थाने में दो घंटे तक चली पंचायत में कोई निर्णय नहीं निकला। परिवारीजन दोनों को लेकर घर चले गये। कार्यवाहक थाना प्रभारी विनय सिंह का कहना है कि विवाहिता का पति अर्जुन घर आ रहा है। उसके बाद दोनों पक्ष निर्णय लेगा।