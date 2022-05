शहरों के बाद अब गांव और कस्बों को भी बिजली कटौती को लेकर राहत, जानें पावर कारपोरेशन की योजना 

बिजली कटौती को लेकर अब गांव और कस्बों में भी राहत मिली है। 1686 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का प्रबंधन हो जाने से गांवों और कस्बों में जहां बिजली की भारी कटौती की जारी थी, वहां कटौती के घंटे कम कर दिए गए।

