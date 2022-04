अधिक बच्चे पैदा करो, नहीं तो 'हिंदू-विहीन' हो जाएगा भारत, जमानत पर जेल से बाहर आए नरसिंहानंद का एक और विवादित बयान

संत यति नरसिंहानंद ने हिंदुओं से आने वाले दशकों में देश को 'हिंदू-विहीन' बनने से रोकने के लिए अधिक बच्चे पैदा करने वाला विवादित बयान दिया है।

मथुरा। भाषा। Dinesh Rathour Fri, 08 Apr 2022 04:26 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.