लखनऊ: सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी मां के लिए किया प्रचार, डिम्पल यादव भी रहीं मौजूद

फिल्म स्टार सोनाक्षी सिन्हा ने आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपनी मां और लखनऊ लोकसभा सीट से सपा-बसपा प्रत्याशी गठबंधन की उम्मीदवार पूनम सिन्हा के लिए प्रचार किया। यहां पर उन्होंने रोड शो किया और वोट मांगे। इस दौरान सांसद डिंपल यादव भी मौजूद रहीं। उनका रोड शो हजरतगंज में जीपीओ से घंटाघर तक हुआ।

Lucknow: Actor Sonakshi Sinha campaigns for mother and Samajwadi party candidate Poonam Sinha. Dimple Yadav also present pic.twitter.com/4i5da2XenQ