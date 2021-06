यूपी : 20 हजार से नीचे पहुंचे एक्टिव केस, 24 घंटे में 1092 नए मामले मिले

कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह से देशभर में कहर बरपाया था अब उसे राहत मिलती दिख रही है। यूपी में एक्टिव केसों के साथ नए केसों में भी कमी देखने को मिल रही है। अपर प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में अब तक पांच करोड़ 10 लाख 32 हजार 967 लोगों की जांच की जा रही है। बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1,092 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान करीब 4,346 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में एक्टिव केस घटकर 19 हजार 437 रह गए हैं। वहीं रिकवरी दर भी यूपी में 97.6 प्रतिशत हो गई है। उन्होने बताया कि यूपी में अब तक कुल 16 लाख 56 हजार 763 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं।

The number of active cases in Uttar Pradesh has now come down to 19,438. The recovery rate has gone up to 97.6% in the State: Additional Chief Secretary, Health, Amit Mohan Prasad pic.twitter.com/aXMQmrFfaQ