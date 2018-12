बुलंदशहर हिंसा: फौजी जीतू बोला- घटनास्थल पर था, लेकिन गोली मैंने नहीं चलाई

बुलंदशहर स्याना हिंसा (Bulandshahr Violence) में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह (Inspector Subodh Kumar) की हत्या में अहम माने जा रहे फौजी जीतू (Fauji Jeetu) ने कहा है कि घटना के वक्त मैं घटनास्थल पर मौजूद था लेकिन गोली मैने नहीं चलाई और ना ही इंस्पेक्टर की हत्या नहीं है। गोली किसने चलाई इसकी कोई जानकारी उसे नहीं है। वहीं जीतू का भाई धर्मेंद्र फौजी उससे मिलने बुलंदशहर पुलिस लाइन में क्राइम ब्रांच दफ्तर पर पहुंचा लेकिन पुलिस ने धर्मेंद्र को जीतू से मिलने की इजाजत नहीं दी है।

इससे पहले फौजी जितेंद्र उर्फ जीतू को शनिवार देर रात सेना ने एसटीएफ मेरठ को सौंप दिया। इसके बाद पुलिस उसे घटनास्थल स्याना ले गई, जहां एसपी शहाब रशीद खान, एसपी क्राइम शिवराम यादव, सीओ राघवेंद्र मिश्र, एसटीएफ के सीओ बृजेश कुमार सिंह और एसआईटी की टीम जीतू से लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद फौजी जीतू को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

Bulandshahr: Army jawan Jitendra Malik has been brought to Syana police station for further questioning. He has been named in the FIR filed in #Bulandshahr case. pic.twitter.com/Dp2PBCdiCL