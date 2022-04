सहारनपुर में हादसा: ट्रक की चपेट में आने से बाबा-पोती समेत तीन की मौत

सहारनपुर में दर्दनाक हादसा हो गया। अंबाला-देहरादून हाईवे पर बाबा-पोती समेत तीन लोगों ट्रक की चपेट में आ गए। जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया।

सहारनपुर। वार्ता। Dinesh Rathour Sat, 02 Apr 2022 03:14 PM

