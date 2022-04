यूपी: बारातियों से भरी तेज रफ्तार बोलेरो ट्रक से टकराई, 6 की मौत, 4 घायल

उत्‍तर प्रदेश के अमेठी में रविवार की देर रात बारात से लौट रही एक तेज रफ्तार बोलेरो ट्रक से टकरा गई। आमने-सामने की इस टक्‍कर में छह लोगों की मौत हो गई। जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

लाइव हिन्‍दुस्‍तान,अमेठी Ajay Singh Mon, 18 Apr 2022 08:21 AM

