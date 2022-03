ABP News C voter UP Exit Poll: एबीपी न्यूज सी वोटर दिखाएगा यूपी चुनाव का एग्जिट पोल, जानें टाइमिंग

ABP News C Voter Exit Poll: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 के तहत आज सातवें और अंतिम फेज की वोटिंग हो रही है। वोटिंग खत्म होने के बाद एबीपी न्यूज चैनल (ABP News) सी वोटर (C voter) का एग्जिट पोल दिखाएगा। एबीपी न्यूज पर शाम 6 बजे के बाद Exit Poll प्रसारित किया जाएगा।

एबीपी न्यूज और सी वोटर ने मतदान की शुरुआत से पहले साप्ताहिक और मासिक ओपनियन पोल किए थे। अब मतदान की समाप्ति के बाद चैनल सी वोटर का एग्जिट पोल दिखाने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सत्ता किसे मिलेगी यह तो 10 मार्च को ही पता चलेगा, लेकिन एग्जिट पोल (Exit Poll) संकेत जरूर कर सकते हैं।

C voter ने पहले कई चुनावों में काफी हद तक सटीक Exit Poll पेश किए हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनेगी या समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव सत्ता में लाने में कामयाब रहेंगे, इसका रुझाना एग्जिट पोल के आंकड़ों से मिल सकता है। ABP News ने कहा है कि शाम 6 बजे से एग्जिट पोल प्रसारित किया जाएगा। हालांकि, मतदान पूरी तरह खत्म होने के बाद ही इसे प्रसारित किया जा सकेगा।

उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच 7 चरणों में वोटिंग हुई है। 10 मार्च को सुबह 8 बजे से काउंटिंग होगी। इस बार भाजपा और सपा गठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला है। वहीं, कांग्रेस और बसपा ने भी चौंकाने वाले नतीजों का दावा किया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 300 से अधिक सीटों पर कब्जा किया था।



(Abp Exit Poll, ABP News C voter Exit poll, UP Election, UP Election 2022, UP Election Exit poll, UP polls 2022 Exit Poll)