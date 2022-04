आगरा में मंच पर गिरा लोहे का भारी बीम, एक की मौत, बाल-बाल बचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल

आगरा में अंबेडकर जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मंच पर ही लोहे का बीम गिर गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल बाल-बाल बच गए। जिस सोफे पर बीम गिरा, उसी पर पहले मंत्री पहले बैठे थे।

आगरा वरिष्ठ संवाददाता Yogesh Yadav Sat, 16 Apr 2022 05:25 PM

