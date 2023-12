ऐप पर पढ़ें

Cheating in the name of making MLC: चीफ फार्मासिस्ट के पद से रिटायर हुए अमरनाथ सिंह को एमएलसी बनवाने का झांसा देकर 98 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई। पीड़ित ने गोमतीनगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपियों ने भाजपा महिला प्रकोष्ठ में पदाधिकारी होने का दावा कर एमएलसी बनवाने का प्रलोभन दिया था।

संघ से जुड़े होने का किया दावा

बस्ती कटरुआ निवासी अमरनाथ सिंह रिटायर चीफ फार्मासिस्ट हैं। कुछ वक्त पहले उनकी मुलाकात संजय कुमार पाण्डेय से हुई। जो एक इश्योरेंस कम्पनी में एजेंट है। मुलाकात के दौरान अमरनाथ ने राजनैतिक दल से जुड़े की बात कही। इस पर संजय ने खुद के संघ से जुड़े होने का दावा किया।

आरोपी ने गोमतीनगर अम्बेडकर पार्क के पास अमरनाथ की मुलाकात गौरी भट्टाचार्य से कराई। भाजपा राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ की पदाधिकारी के तौर पर परिचय दिया। आरोपियों ने अमरनाथ की महत्वकांक्षा को भांपते हुए उन्हें एमएलसी मनोनीत कराने के सब्जबाग दिखाए थे।

एमएलसी ही नहीं, राज्यमंत्री का पद भी दिलाउंगा

पीड़ित के मुताबिक संजय, गौरी ने प्रभाव के लिए कई फोटो दिखाई। गौरी के दावा किया था कि राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं से संबंध है। वह सम्पर्कों का इस्तेमाल कर अमरनाथ को एमएलसी बनवा देगी। राज्यमंत्री का पद भी दिलाएगी। लुभावनी बातों पर विश्वास कर अमरनाथ ने नई दिल्ली गीता कॉलोनी निवासी अमित कुमार और लक्ष्मी नगर निवासी नीरज सूद के खाते में टुकड़ों में करीब 98 लाख रुपये जमा करा दिए।

लेकिन उन्हें एमएलसी नहीं बनाया गया। जिस पर पीड़ित ने रुपये वापस करने का दबाव बनाया। अमरनाथ के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद मिले रुपयों के साथ ही कई दोस्तों से भी कर्ज लिया था। इंस्पेक्टर दीपक पाण्डेय ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

न तो पार्टी से जुड़े, न संघ से सम्पर्क

अमरनाथ के मुताबिक रुपये हड़पने वाले संजय और गौरी भट्टाचार्य का भाजपा से कोई संबंध नहीं है। यह बात उन्हें बाद में पता चली। संजय एक इश्योरेंस कम्पनी में एजेंट है। यह लोग पूर्व में भी धोखाधड़ी कर चुके हैं। पीड़ित के मुताबिक लाखों रुपये फंसने से उनके सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है।