यूपी के ग्रामीण इलाकों में 469 किलोमीटर लंबी 66 सड़कें होंगी चौड़ी, 581 करोड़ होंगे खर्च 

Roads will be widened in UP: ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी 469 किमी लंबी 66 सड़कों को जल्द चौड़ा किया जाएगा। इन सड़कों को चौड़ा करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण ने भारत सरकार को भेज दिया है। चालू वित्तीय वर्ष में ही इन सड़कों का काम शुरू किया जाना है।

ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपाल अधिकारी सुखलाल भारती के मुताबिक पीएमजीएसवाई-तीन के तहत इन सड़कों को चौड़ा किए जाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। इनके चौड़ीकरण की लागत करीब 581 करोड़ रुपये अनुमानित है। मार्च से पहले ही इन सड़कों का काम शुरू कर दिया जाएगा।



13473 किमी. लंबी सड़कों को किया जा चुका है चौड़ा

यूपी को पीएमजीएसवाई-तीन के तहत 18937 स्वीकृत हैं। यूपी में इन सड़कों को चौड़ा करने का काम वर्ष 2020-21 से शुरू है जो कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में ही पूरा किया जाना है। योजना के तहत अब तक स्वीकृत 18495 किमी सड़कों में से 13473 किमी सड़कों को चौड़ा करने का काम किया जा चुका है।

शेष का काम चल रहा है। शेष 469 किमी सड़क स्वीकृत होने के साथ ही यूपी का पीएमजीएसवाई-तीन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। पीएमजीएसवाई-तीन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से बनी सकरी सड़कों को 5.5 मीटर पक्का और दोनों तरफ पाथ-वे के साथ करीब सात मीटर किया जा रहा है।