यूपी के 58 शहरों का होगा अपना मास्टर प्लान, घर बनाने के बदलेंगे नियम

Master plans of cities of UP: उत्तर प्रदेश के 58 शहरों का नए साल में अपना मास्टर प्लान हो जाएगा और इसमें तय भू-उपयोग के आधार पर ही शहरों में भवनों का निर्माण की अनुमति होगी। इसके साथ ही मंदिरों के पास भवनों की ऊंचाई के मानक भी तय होंगे। सचिव आवास की अध्यक्षता में गठित कमेटी को अभियान चलाकर तैयार किए गए मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया गया है। आवास विभाग इस तैयारी है कि जनवरी-2024 में सभी शहरों के मास्टर प्लान को अंतिम रूप देते हुए जारी कर दिया जाए। राज्य सरकार अमृत योजना में शहरों का सुनियोजित विकास कराने के लिए मास्टर प्लान तैयार करा रहा है। प्रदेश के सभी शहरों का नए सिरे से दायरा तय किया जा रहा है, जिससे जरूरत के आधार पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ट्रांसपोर्टनगर, बस स्टेशन, उद्योग, पार्क और आवासीय सुविधाएं विकसित की जाएं।

नया मास्टर प्लान बनने के बाद लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज समेत सभी बड़े और छोटे शहरों का दायरा बढ़ जाएगा। मौजूदा समय अधिकतर विकास प्राधिकरणों के पास योजनाएं लाने के लिए जमीनें नहीं हैं। नए सिरे से दायरा तय होने के बाद जमीन मिलने की राह आसान होगी और विकास प्राधिकरण योजनाएं ला सकें।

मंदिर के पास ऊंचाई का नया मानक होगा

मुख्यमंत्री ने 25 दिसंबर को प्रदेश के तीन शहरों गोरखपुर, वाराणसी और मथुरा के मास्टर प्लान की प्रस्तुतीकरण के दौरान आवास विभाग को निर्देश दिया था कि धार्मिक नगरों में प्रतिष्ठित मंदिरों के आसपास बहुमंजिला भवन न बनाए जाएं। शासन स्तर पर इसके आधार पर धार्मिक शहरों के लिए मानक तय किया जा रहा है, जिससे मुख्यमंत्री के निर्देशों के आधार पर मास्टर प्लान में इसकी व्यवस्था कराई जा सके।

मनमाने तरीके से नहीं छूटेंगी जमीनें

प्रदेश के अधिकतर शहरों का मास्टर प्लान तैयार हो गया है। शासन स्तर से इसे अंतिम रूप दिया जाना है। मास्टर प्लान में किसी तरह की कोई कमी न रहने पाए और विकास प्राधिकरण मनमाने तरीके से जमीन न छोटे व भू-उपयोग न बदले इसके लिए सचिव आवास की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। कमेटी मौजूदा समय विकास प्राधिकरणवार मास्टर प्लान का परीक्षण कर रही है। इसमें मिलने वाली खामियों को एक-एक कर दूर कराया जा रहा है। कमेटी को निर्देश दिया गया है कि जैसे-जैसे खामियां दूर होती जाएं, इसे अंतिम रूप देते हुए जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाए।