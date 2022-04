पूर्व एमएलसी समेत तीन लोगों से वसूले जाएंगे 50-50 करोड़, एनजीटी ने जारी किया नोटिस 

यूपी और हरियाणा की सीमा में खनन के दौरान पयार्वरण को नुकसान पहुंचाने को लेकर एनजीटी ने सहारनपुर के पूर्व एमएलसी समेत तीन लोगों को 50-50 करोड़ रुपये देने का नोटिस जारी किया है।

