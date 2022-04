बदायूं में गल्‍ला व्‍यापारी से 5 लाख की लूट, दुकान खोलते ही हुई वारदात

बदायूं में मंगलवार की सुबह-सुबह लूट की बड़ी वारदात हो गई। गल्‍ला व्‍यापारी धर्मेन्‍द्र गुप्‍ता ने जैसे ही दुकान खोली बाइक सवार बदमाशों ने असलहे के बल थैले में रखे 5 लाख रुपए लूट लिए।

हिन्‍दुस्‍तान,बदायूं Ajay Singh Tue, 05 Apr 2022 01:01 PM

