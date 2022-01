यूपी में 2004 के बाद चुने गए 1544 सांसद-विधायकों में से 39 फीसदी दागी, 4.60 करोड़ इनकी औसत संपत्ति

विशेष संवाददाता,लखनऊ Ajay Singh Mon, 31 Jan 2022 12:21 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.