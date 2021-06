अलीगढ़ जहरीली शराब कांड में तीन हिस्ट्रीशीटर समेत अब तक 33 लोग गिरफ्तार

अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस प्रशासन की कड़ी कार्रवाई जारी है। पुलिस ने कई अवैध शराब फैक्ट्रियों पर छापेमारी की। पुलिस ने बीते चार दिनों में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 33 लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें से न हिस्ट्रीशीटर भी शामिल हैं। इसके साथ ही पुलिस ने दो फैक्ट्रियों को सील कर दिया है। यह जानकारी अलीगढ़ के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने दी।

आपको बता दें कि अलीगढ़ में जहरीली शराब के कहर ने 84 लोगों को अपना शिकार बनाया है। हालांकि, सीएमओ ने अब तक 25 मौतों की पुष्टि करते हुए अन्य मौतों को संदिग्ध बताया। वहीं, अभी भी कई ऐसे हैं जिनकी हालत जहरीली शराब के पीने से गंभीर हुई है। दूसरी तरफ सरकार ने शराब कांड में लापरवाही उजागर होने पर संयुक्त आबकारी आयुक्त आगरा व उप आबकारी आयुक्त अलीगढ़ मंडल को निलंबित करते हुए जांच बैठा दी है।

