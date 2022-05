यूपी विधान परिषद चुनाव में जीते 33 एमएलसी हैं करोड़पति, जानें कितनों पर दर्ज हैं आपराधिक मामले

हाल ही में उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकारी सीटों के लिए हुए चुनाव में निर्वाचित हुए 36 सदस्यों (एमएलसी) में लगभग सभी करोड़पति हैं। इनकी औसत संपत्ति 17.39 करोड़ रुपये है।

