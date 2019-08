जम्मू-कश्मीर के 70 अलगाववादी और आतंकी लाए गए आगरा जेल, इस वजह से उठाया गया कदम

करीब 70 आतंकी और कट्टर पाक समर्थक अलगाववादियों को कश्मीर घाटी से आगरा लाया गया है। आतंकवादियों और अलगावादियों को भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से आगरा लाया गया है।वायुसेना के विशेष विमान से आए इस समूह को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एयरपोर्ट से सेंट्रल जेल पहुंचाया गया। सरकार ने यह कदम कश्मीर घाटी में अमन-ओ-चैन बनाए रखने के मद्देनजर उठाया है।

Srinagar- Around 70 terrorists and hardcore pro-Pakistan separatists from Kashmir valley have been shifted to Agra. The terrorists and separatists were shifted in a special plane provided by the Indian Air Force: Sources pic.twitter.com/6DsDYNrddh