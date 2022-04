आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर मिलेगी 25 प्रतिशत की छूट, जानें टोल की नई दरें

एक अप्रैल टोल टैक्स बढ़ा दिए गए हें। बस व ट्रक चालकों से टोल के रूप में 945 रुपये लिया जाता था। यूपीडा ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिए टोल की संशोधित दरें (वर्ष 2022-23 के लिए) लागू कर दी हैं।

विशेष संवाददाता,लखनऊ। Dinesh Rathour Sat, 02 Apr 2022 07:24 PM

इस खबर को सुनें

