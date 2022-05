प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनाई जाएगी 19,000 किमी सड़क, किसानों की बढ़ेगी आय 

यूपी की टूटी पड़ी सड़कों को अब सुधारने की तैयारी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 19 हजार किलोमीटर की सड़क बनाई जाएंगी। सड़क बनने से ग्रामीणों को भी कारोबार और व्यापार में लाभ होगा।

