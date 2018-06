UP में आंधी-बारिश से 15 लोगों की मौत, उत्तराखंड में भी मौसम की मार

देशभर में मौसम की मार का असर लगातार देखने को मिल रहा है। शुक्रवार रात आई आंधी में उत्तर प्रदेश में 15 लोगों की मौत हो गई। साथ ही 9 लोगों के घायल होने की खबर है। बीती रात आई आंधी का असर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा और संभल में सबसे ज्यादा देखने को मिला। इसके अलावा उत्तराखंड में भी मौसम की तबाही जारी है। भारी बारिश के कारण यहां कई हाईवे और सड़कों पर मलबा आने से यातायात बाधित रहा।

15 people died, 9 injured across Moradabad, Muzaffarnagar, Meerut, Amroha and Sambhal districts after thunderstorm yesterday.