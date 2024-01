हाईकोर्ट में आरओ बनाने के नाम पर वकील से ठग लिए 15 लाख, 5 लोगों के खिलाफ केस 

ऐप पर पढ़ें

Cheating in the name of job: इलाहाबाद हाईकोर्ट में समीक्षा अधिकारी की नौकरी दिलाने के नाम पर एक अधिवक्ता से 15 लाख रुपये लिए गए। नौकरी तो मिली नहीं, रुपये वापस करने के लिए दिया गया चेक बाउंस हो गया। मामले में मध्यस्थ, हाईकोर्ट के एक व्यवस्था अधिकारी सहित पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। नगर कोतवाली के मीराभवन निवासी अधिवक्ता अख्तर अली अधिवक्ता हैं।

अख्तर के अनुसार, पृथ्वीगंज हवाई अड्डा निवासी धीरेंद्र कुमार पाल पूर्व परिचित होने के कारण उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट में समीक्षा अधिकारी की नौकरी दिलाने के लिए प्रयागराज ले गया। धीरेंद्र उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट के बगल स्थित भीमराव आम्बेडकर बिल्डिंग की पांचवीं मंजिल पर ले गया। वहां व्यवस्था अधिकारी रवींद्रनाथ ओझा से मुलाकात कराई। रवींद्रनाथ ने पद प्राप्त होने का पूरा विश्वास दिलाया।

अख्तर अली ने रवींद्रनाथ, धीरेंद्र पाल और उसके घर के सदस्यों को किस्तों में 15 लाख रुपये दिए। लेकिन जब अख्तर को नौकरी नहीं मिली तो वह रुपये वापस मांगने लगे। हाईकोर्ट के व्यवस्था अधिकारी रवींद्रनाथ ओझा ने उन्हें चेक दिया लेकिन वह बाउंस हो गया। अख्तर ने धीरेंद्र कुमार पाल, व्यवस्था अधिकारी रवींद्रनाथ ओझा, सुष्मिता पाल, सुषमा पाल और अनुज पाल के विरुद्ध धोखाधड़ी, रुपये हड़पने की रिपोर्ट दर्ज कराई है।