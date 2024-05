ऐप पर पढ़ें

Fraud in the name of job: यूपी के देवरिया का रहने वाला 12वीं पास एक युवक ने अपनी अंगूठा टेक पत्नी के साथ मिलकर 20 से अधिक ग्रेजुएट लोगों को नौकरी के नाम पर ठग लिया। फर्जी संस्था में यूके के ऑनलाइन फीडिंग का काम बताकर उन्हें नौकरी पर रखकर छह महीने तक काम कराया। फिर सिक्योरिटी के नाम पर लिए गए लाखों रुपये डकार लिया।

मकान मालिक को भी उसने नौकरी दी थी। जब किराया और सेलरी नहीं मिली तो मकान मालिक को भी शक हो गया और उसने रामगढ़ताल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से पुलिस ने दस लैपटॉप, कूटरचित छह नियुक्ति पत्र, प्रिंटर मशीन, फर्जी आईडी बरामद कर लिया। आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।

आरोपी अमरनाथ सिंह और उसकी पत्नी सोनी सिंह देवरिया के गौरीबाजार के इन्दुपुर के रहने वाले हैं। एएसपी कैंट अंशिका वर्मा ने प्रेस कांफ्रेंस कर पकड़े गए दंपति के बारे में जानकारी दी। एएसपी ने बताया कि दोनों ने मिलकर सुप्रिया एंड लक्ष्मी सल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम से फर्जी कंपनी खोली। इसका कहीं पर भी पंजीकरण नहीं है। फिर युवाओं को नौकरी देने के नाम पर इंटरव्यू लिया और 20 से अधिक युवाओं को डाटा फीडिंग के नाम पर रख लिया।

फर्जी डाटा फीड कराते थे और इसके बाद सिक्योरिटी मनी के रूप में रुपये ले लिए। छह महीने तक काम करने युवकों को सेलरी नहीं मिली। तारामंडल के जिस मकान में यह लोग काम कर रहे थे, उसके मालिक को भी नौकरी पर रखे थे। बाद में मकान मालिक आनंद मौर्य ने पुलिस को सूचना दी और एसओ रामगढ़ताल इत्यानंद पांडेय की टीम ने कार्रवाई की।

ऑफिस ऐसा कि कोई भी कर ले विश्वास

पुलिस के मुताबिक, जालसाजों ने ऑफिस कार्पोरेट कंपनी की तरह का बनाया था। काफी महंगी कुर्सी और शानदार सजावट की गई थी। इतना ही नहीं, आईकार्ड और नियुक्ति पत्र भी असली की तरह ही देते थे। काम करने का सिस्टम ऐसा था कि अन्जान कोई भी व्यक्ति कार्पोरेट कंपनी का ही ऑफिस समझता था।

इनके साथ हुई है ठगी

आनंद मौर्य के साथ किराया 2.90 लाख, तरकुलवा देवरिया की अंजली सिंह, कसया की शिवांगी सिंह और अभिषेक यादव, देवरिया की प्रज्ञा सिंह, रामगढ़ताल के शिवधन साहनी, महराजगंज की प्रतिमा कुमारी पुत्री दिनेश चौहान, सिद्धार्थनगर की मेधा त्रिपाठी, कुमारी रेनू, अनामिका सिंह, अनीता यादव, विकास राज सिंह, वैष्णो प्रसाद और बलवंत सिंह, बस्ती महसो के विकास सिंह, सतेंदु शर्मा, नीरज शर्मा और सौरभ कुमार सहित कई लोगों से ठगी हुई है। इन सब से 50 से 80 हजार रुपये की ठगी की गई है।