छह साल के मासूम को बचाने के लिए सियार से भिड़ गई 11 साल की बहन, जबड़े से खींच लाई

छह साल के मासूम हर्ष को सियार ने कई जगह काट कर जमीन पर गिर दिया। यह देख भाई को बचाने के लिए बहन नेहा दौड़ी और भाई को सियार के जबड़े से छुड़ाने के लिए भिड़ गई। सियार ने उस पर भी हमला बोल दिया।

Siyar bites dozens of people and injures them

Ajay Singh Wed, 17 Jul 2024 06:58 AM हिन्‍दुस्‍तान,लखनऊ