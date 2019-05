कानपुर में गोदाम में लगी आग, अब तक 5 लोगों को निकाला गया

उत्तर प्रदेश के कानपुर में कलेक्टर गंज इलाके के एक गोदाम में आग लगने की खबर है। जिस गोदाम में यह आग लगी है उसके ऊपरी मंजिल पर लोग रहते हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। अब तक 5 लोगों को निकाला गया। कई लोगों के फंसे होने की आशंका है।

Fire breaks out in a godown in Collectorganj area of Kanpur. Fire tenders at the spot pic.twitter.com/YO0ezOre3u